Traffico Roma del 25-12-2018 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 11:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONGIORNO E BUON NATALE
CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE,
UN AUMENTO DEL TRAFFICO È PREVISTO A RIDOSSO DELL’ORA DI PRANZO PER GLI
SPOSTAMENTI LEGATI AI FESTEGGIAMENTI DEL NATALE.
A SAN PIETRO IN PIENO SVOLGIMENTO NELLA BASILICA VATICANA, LA MESSA DI
NATALE, MENTRE FRA POCO A MEZZOGIORNO PAPA FRANCESCO RIVOLGERÀ IL MESSAGGIO
NATALIZIO ED IMPARTIRÀ LA BENEDIZIONE URBI ET ORBI AI NUMEROSI FEDELI
PRESENTI.
E SEMPRE INTORNO A MEZZOGIORNO UN REPARTO DELLA LEGIONE CARABINIERI LAZIO
GIUNGERÀ A SAN PIETRO, DOPO AVER PERCORSO VIA DELLA TRASPONTINA E VIA DELLA
CONCILIAZIONE. POSSIBILI DEVIAZIONI O BREVI STOP PER LE LINEE BUS.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO IL SERVIZIO SARÀ ATTIVO SINO ALLE
13 E DALLE 16,30 ALLE 21. NEL POMERIGGIO SARANNO ATTIVE ANCHE LA ROMA-LIDO
E LA TRATTA URBANA DELLA ROMA-NORD. ATTIVA SOLO FINO ALLE 13:00 , INVECE,
LA TERMINI-CENTOCELLE.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma