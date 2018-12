Traffico Roma del 25-12-2018 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 12:20

BUON NATALE

SONO INIZIATI GLI SPOSTAMENTI LEGATI AI FESTEGGIAMENTI DEL NATALE, UN

AUMENTO DELLA CIRCOLAZIONE SI REGISTRA , IN PARTICOLARE SUL GRA, DOVE

ABBIAMO, IN CARREGGIATA INTERNA , RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA SINO AL

BIVIO PER LA ROMA-L’AQUILA E A SEGUIRE DALLA TUSCOLANA ALL’ARDEATINA;

RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DALLA ROMA-FIUMIICNO AL BIVIO PER LA

DIRAMAZIONE DI ROMA SUD, E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA E TRA

L’OSPEDALE S.ANDREA E VIA DI BOCCEA.

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANG. EST, IN DIREZIONE S.GIOVANNI, DA VIA DEI

MONTI TIBURTINI SINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 E A SEGUIRE DA SAN

LORENZO A VIALE CASTRENSE.

SEMPRE A PROPOSITO DELLA SULLA TANG. EST RICORDIAMO CHE È SEMPE CHIUSA

L’IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DEL

RACCORDO ANULARE PER CHI PROVIENE DA SAN GIOVANNI, CHIUSA ANCHE LA

COMPLANARE DELLA TANGENZIALE EST CHE DA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO

IMMETTE DIRETTAMENTE SULLA STESSA RAMPA. LA CHIUSURA SI È RESA NECESSARIA A

CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE.

A TRSTEVERE TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE

GIANICOLENSE ALL’ALTEZZA PROPRIO DI VIALE TRASTEVERE

