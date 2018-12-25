Traffico Roma del 25-12-2018 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 12:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON NATALE
SONO INIZIATI GLI SPOSTAMENTI LEGATI AI FESTEGGIAMENTI DEL NATALE, UN
AUMENTO DELLA CIRCOLAZIONE SI REGISTRA , IN PARTICOLARE SUL GRA, DOVE
ABBIAMO, IN CARREGGIATA INTERNA , RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA SINO AL
BIVIO PER LA ROMA-L’AQUILA E A SEGUIRE DALLA TUSCOLANA ALL’ARDEATINA;
RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA DALLA ROMA-FIUMIICNO AL BIVIO PER LA
DIRAMAZIONE DI ROMA SUD, E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA E TRA
L’OSPEDALE S.ANDREA E VIA DI BOCCEA.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANG. EST, IN DIREZIONE S.GIOVANNI, DA VIA DEI
MONTI TIBURTINI SINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 E A SEGUIRE DA SAN
LORENZO A VIALE CASTRENSE.
SEMPRE A PROPOSITO DELLA SULLA TANG. EST RICORDIAMO CHE È SEMPE CHIUSA
L’IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DEL
RACCORDO ANULARE PER CHI PROVIENE DA SAN GIOVANNI, CHIUSA ANCHE LA
COMPLANARE DELLA TANGENZIALE EST CHE DA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO
IMMETTE DIRETTAMENTE SULLA STESSA RAMPA. LA CHIUSURA SI È RESA NECESSARIA A
CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE.
A TRSTEVERE TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE
GIANICOLENSE ALL’ALTEZZA PROPRIO DI VIALE TRASTEVERE
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma