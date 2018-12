Traffico Roma del 25-12-2018 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 13:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

BUON NATALE

DECISAMENTE CONGESTIONATO IL TRAFFICO SUL GRA : IN CARREGGIATA INTERNA

RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA E POI CODE PER INCIDENTE DALLA

DIRAMAZIONE DI ROMA NORD SINO ALL’USCITA PER LA RUSTICA, A SEGUIRE ALTRE

CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA.

ANCHE IN ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA VIA CASSIA E VIA

DI CASAL DEL MARMO.E POI INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE DALLA ROMA-FIUMICNO

ALLA TIBURTINA.

LUNGHE CODE ANCHE SULLA TANG. EST, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO DA

S.GIOVANNI SINO ALL’USCITA PER CORSO FRANCIA, ANCHE A CAUSA DELLA CHIUSURA

DELLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 VERSO TERAMO PER UN MURO PERICOLANTE; CODE

ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA DEI CAMPI

SPORTIVI E A SEGUIRE DA VIA DELLE VALLI SINO S.GIOVANNI.

MOLTO TRAFFICATE ANCHE TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN USCITA DALLA

CITTÀ, IN PARTICOLARE NEL QUADRANTE NORD LA VIA CASSIA BIS DALL’OSPEDALE

S.ANDREA SINO A SANTA CORNELIA, LA VIA CASSIA DAL GRA A LA GIUSTINIANA E LA

VIA NOMENTANA TRA S.ALESSANDRO E COLLEVERDE, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE.

MENTRE NEL QUADRANTE SUD ABBIAMO INCOLONNAMENTI SU VIA C.COLOMBO E SULLA

VIA DEL MARE DAL GRA A VIA DI ACILIA, E SUL PONTE DELLA SCAFA DA ISOLA

SACRA AD OSTIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, ANCHE PER UN INCIDENTE

AVENNUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER VIA DELLA SCAFA.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma