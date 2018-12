Traffico Roma del 25-12-2018 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 14:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

BUON NATALE

LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA NELLA NORMA LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO

ANULARE

ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE.

ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO E SULLA TANGENZIALE EST IL

TRAFFICO E’ TORNATO NELLA NORMA;

SULLA TANGENZIALE A CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE , E’ ANCORA CHIUSA LA

RAMPA D’INGRESSO PER LA A24 IN DIREZIONE TERAMO.

DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER INCIDENTE SU VIA BOCCEA ALL’ALTEZZA DI VIA

DI CASAL SELCE IN USCITA DALLA CITTA’;

A SAN GIOVANNI PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA CON CODE SULLA VIA

CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA CILICIA VERSO SAN GIOVANNI .

POSSIBILI DISAGI PER ALTRI INCIDENTI IN DIREZIONE DEL CENTRO:

SU VIA DELLA MAGLIANA AL BIVIO AL BIVIO CON VIA CANDONI

E SULLA VIA APPIA PIGNATELLI ALL’ALTEZZA DI VIA ERODE ATTICO .

INFINE A SUD DELLA CAPITALE

RALLENTAMENTI E CODE SUL VIADOTTO DELL MAGLIANA DALL VIA DELò MARE A VIA

DELL MAGLIANA VERSO FIUMICINO PER LAVORI

E PER UN ALTRO INCIDENTE SULLA VIA C.COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI ACILIA

IN DIREZIONE OSTIA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma