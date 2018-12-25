Traffico Roma del 25-12-2018 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 14:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON NATALE
LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA NELLA NORMA LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO
ANULARE
ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE.
ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO E SULLA TANGENZIALE EST IL
TRAFFICO E’ TORNATO NELLA NORMA;
SULLA TANGENZIALE A CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE , E’ ANCORA CHIUSA LA
RAMPA D’INGRESSO PER LA A24 IN DIREZIONE TERAMO.
DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER INCIDENTE SU VIA BOCCEA ALL’ALTEZZA DI VIA
DI CASAL SELCE IN USCITA DALLA CITTA’;
A SAN GIOVANNI PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA CON CODE SULLA VIA
CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA CILICIA VERSO SAN GIOVANNI .
POSSIBILI DISAGI PER ALTRI INCIDENTI IN DIREZIONE DEL CENTRO:
SU VIA DELLA MAGLIANA AL BIVIO AL BIVIO CON VIA CANDONI
E SULLA VIA APPIA PIGNATELLI ALL’ALTEZZA DI VIA ERODE ATTICO .
INFINE A SUD DELLA CAPITALE
RALLENTAMENTI E CODE SUL VIADOTTO DELL MAGLIANA DALL VIA DELò MARE A VIA
DELL MAGLIANA VERSO FIUMICINO PER LAVORI
E PER UN ALTRO INCIDENTE SULLA VIA C.COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI ACILIA
IN DIREZIONE OSTIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma