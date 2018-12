Traffico Roma del 25-12-2018 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 15:20

BUON NATALE

TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA DOPO

I DISAGI CHE HANNO INTERESSATO SOPRATTUTTO IL RACCORDO ANULARE. MOMENTO

QUINDI DI TRANQUILLITÀ PER IL TRAFFICO, ANCHE SE LA POLIZIA LOCALE SEGNALA

UN INCIDENTE IN VIA DI BOCCEA ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASAL SELCE.

SULLA TANGENZIALE EST RICORDIAMO CHE è CHIUSA PER CHI PROVIENE DA SAN

GIOVANNI LA RAMPA CHE CONSENTE L’INGRESSO PER LA A24 ROMA L’AQUILA A CAUSA

DI UN MURO PERICOLANTE.

FERMO IL TRASPORTO PUBBLICO, IL SERVIZIO DI BUS, FILOBUS, TRAM,

METROPOLITANE, DELLA ROMA-LIDO E DELLA TRATTA URBANA DELLA ROMA-

CIVITACASTELLANA VITERBO RIPRENDERÀ ALLE 16,30 PER CONCLUDERSI ALLE 21.00.

LA TERMINI-CENTOCELLE, INVECE, HA CONCLUSO IL SUO SERVIZIO ALLE 13. NEL

POMERIGGIO, LE STESSE DESTINAZIONI SONO GARANTITE DALLA LINEA BUS 105.

