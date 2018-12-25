Traffico Roma del 25-12-2018 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 16:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON NATALE
NON CI SONO NOVITÀ SOSTANZIALI, POCO IL TRAFFICO REGISTRATO IN QUESTE ORE
SULLA RETE VIARIA CITTADINA. NESSUNA SEGNALAZIONE SU RACCORDO E CONSOLARI.
SULLA A1 ROMA FIRENZE ATTENZIONE, UN INCIDENTE PROVOCA CODE PER CIRCA 1 KM
TRA ROMA NORD E PONZANO ROMANO SORATTE IN DIREZIONE DI FIRENZE.
SULLA TANGENZIALE EST RICORDIAMO CHE È CHIUSA – PER CHI PROVIENE DA SAN
GIOVANNI – LA RAMPA CHE CONSENTE L’INGRESSO PER LA A24 ROMA L’AQUILA. LA
CAUSA UN MURO PERICOLANTE.
FERMO IL TRASPORTO PUBBLICO, IL SERVIZIO DI BUS, FILOBUS, TRAM,
METROPOLITANE, DELLA ROMA-LIDO E DELLA TRATTA URBANA DELLA ROMA-
CIVITACASTELLANA VITERBO RIPRENDERÀ A BREVE, OVVEROSIA ALLE 16,30 PER
CONCLUDERSI TUTTAVIA ALLE 21.00.
LA TERMINI-CENTOCELLE, INVECE, HA CONCLUSO IL SUO SERVIZIO ALLE 13.00. LE
MEDESIME FERMATE SONO GARANTITE DALLA LINEA BUS 105.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma