Traffico Roma del 25-12-2018 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 16:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

BUON NATALE

NON CI SONO NOVITÀ SOSTANZIALI, POCO IL TRAFFICO REGISTRATO IN QUESTE ORE

SULLA RETE VIARIA CITTADINA. NESSUNA SEGNALAZIONE SU RACCORDO E CONSOLARI.

SULLA A1 ROMA FIRENZE ATTENZIONE, UN INCIDENTE PROVOCA CODE PER CIRCA 1 KM

TRA ROMA NORD E PONZANO ROMANO SORATTE IN DIREZIONE DI FIRENZE.

SULLA TANGENZIALE EST RICORDIAMO CHE È CHIUSA – PER CHI PROVIENE DA SAN

GIOVANNI – LA RAMPA CHE CONSENTE L’INGRESSO PER LA A24 ROMA L’AQUILA. LA

CAUSA UN MURO PERICOLANTE.

FERMO IL TRASPORTO PUBBLICO, IL SERVIZIO DI BUS, FILOBUS, TRAM,

METROPOLITANE, DELLA ROMA-LIDO E DELLA TRATTA URBANA DELLA ROMA-

CIVITACASTELLANA VITERBO RIPRENDERÀ A BREVE, OVVEROSIA ALLE 16,30 PER

CONCLUDERSI TUTTAVIA ALLE 21.00.

LA TERMINI-CENTOCELLE, INVECE, HA CONCLUSO IL SUO SERVIZIO ALLE 13.00. LE

MEDESIME FERMATE SONO GARANTITE DALLA LINEA BUS 105.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma