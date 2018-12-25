Traffico Roma del 25-12-2018 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 17:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON NATALE
NON MOLTE LE NOVITÀ, NON MOLTO ANCHE IL TRAFFICO REGISTRATO IN QUESTE ORE
SULLA RETE VIARIA CITTADINA. NESSUNA SEGNALAZIONE SU RACCORDO E CONSOLARI.
QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA E SULLA
TANGENZIALE DALL’USCITA VERANO PORTA MAGGIORE A VIALE CASTRENSE. A
PROPOSITO DELLA TANGENZIALE EST RICORDIAMO CHE È CHIUSA – MA SOLTANTO PER
CHI PROVIENE DA SAN GIOVANNI – LA RAMPA CHE CONSENTE L’INGRESSO SULLA A24
ROMA L’AQUILA. LA CAUSA UN MURO PERICOLANTE.
TRASPORTO PUBBLICO, IL SERVIZIO DI BUS, FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE, DELLA
ROMA-LIDO E IL SERVIZIO DELLA TRATTA URBANA DELLA ROMA-CIVITACASTELLANA
VITERBO HA RIPRESO ALLE 16,30 MA SI CONCLUDERÀ TUTTAVIA ALLE 21.00.
LA TERMINI-CENTOCELLE, INVECE, HA CONCLUSO IL SUO SERVIZIO ALLE 13.00. LE
MEDESIME FERMATE SONO IN OGNI CASO GARANTITE DALLA LINEA BUS 105.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma