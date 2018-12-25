Traffico Roma del 25-12-2018 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON NATALE
CONTINUA A MANTENERSI TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLA RETE
VIARIA CITTADINA, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO MENTRE
ABBIAMO RALLENTAMENTI IN ENTRATA A ROMA SU AURELIA E CASSIA RISPETTIVAMENTE
DAL RACCORDO A VIA DELLA STAZIONE AURELIA E TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA.
INCIDENTE IN VIA DI TOR CERVARA ALL’ALTEZZA DI VIA ENEIDE. ALTRO INCIDENTE
IN VIA DI FIORANELLO IN PROSSIMITÀ DI VIA TOR DI SASSO. RACCOMANDIAMO LE
DOVUTE ATTENZIONI.
SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE DALL’USCITA VERANO PORTA
MAGGIORE A VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE QUINDI DI SAN GIOVANNI. A PROPOSITO
DELLA TANGENZIALE EST RICORDIAMO CHE È CHIUSA – MA SOLTANTO PER CHI
PROVIENE DA SAN GIOVANNI – LA RAMPA CHE CONSENTE L’INGRESSO SULLA A24 ROMA
L’AQUILA. LA CAUSA UN MURO PERICOLANTE.
TRASPORTO PUBBLICO, IL SERVIZIO DI BUS, TRAM, METROPOLITANE E IL SERVIZIO
DELLA TRATTA URBANA DELLA ROMA-CIVITACASTELLANA VITERBO HA RIPRESO ALLE
16,30 MA SI CONCLUDERÀ ALLE 21.00.
LA TERMINI-CENTOCELLE, INVECE, HA CONCLUSO IL SUO SERVIZIO ALLE 13.00. LE
MEDESIME FERMATE SONO IN OGNI CASO GARANTITE DALLA LINEA BUS 105.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma