Traffico Roma del 25-12-2018 ore 19:30

BUON NATALE

TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA

SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO ANULARE E CONSOLARI.

ANCORA QUALCHE PROBLEMA IN VIA DI FIORANELLO – STRADA CHE COLLEGA LA VIA

ARDEATINA ALL’APPIA NUOVA – DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA

TOR DI SASSO PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA L’USICTA PARIOLI E LO SVINCOLO

SALARIA; CI SONO POI INCOLONNAMENTI DALL’USCITA VERANO PORTA MAGGIORE A

VIALE CASTRENSE IL TUTTO QUINDI IN DIREZIONE QUINDI DI SAN GIOVANNI. A

PROPOSITO DELLA TANGENZIALE EST RICORDIAMO CHE È CHIUSA – MA SOLTANTO PER

CHI PROVIENE DA SAN GIOVANNI – LA RAMPA CHE CONSENTE L’INGRESSO SULLA A24

ROMA L’AQUILA. LA CAUSA UN MURO PERICOLANTE.

TRASPORTO PUBBLICO, IL SERVIZIO DI BUS, TRAM, METROPOLITANE E IL SERVIZIO

DELLA TRATTA URBANA DELLA ROMA-CIVITACASTELLANA VITERBO PROSEGUIRÀ SINO

ALLE 21.00.

SULLA ROMA LIDO LE ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E DA COLOMBO SARANNO

RISPETTIVAMENTE ALLE 21.30 E ALLE 21.15.

LA TERMINI-CENTOCELLE, INVECE, HA CONCLUSO IL SUO SERVIZIO ALLE 13.00. LE

MEDESIME FERMATE SONO IN OGNI CASO GARANTITE DALLA LINEA BUS 105.

NORMALE ORARIO FESTIVO PER LA RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO NELLA GIORNATA DI

DOMANI, SANTO STEFANO. ANCHE DOMANI SARÀ PEDONALIZZATA VIA DEI FORI

IMPERIALI, PREVISTA LA DEVIAZIONE QUINDI PER DIVERSE LINEE BUS.

