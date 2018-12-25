Traffico Roma del 25-12-2018 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 STEFANO BAIOCCHI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON NATALE
TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA
SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO ANULARE E CONSOLARI.
ANCORA QUALCHE PROBLEMA IN VIA DI FIORANELLO – STRADA CHE COLLEGA LA VIA
ARDEATINA ALL’APPIA NUOVA – DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA
TOR DI SASSO PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA L’USICTA PARIOLI E LO SVINCOLO
SALARIA; CI SONO POI INCOLONNAMENTI DALL’USCITA VERANO PORTA MAGGIORE A
VIALE CASTRENSE IL TUTTO QUINDI IN DIREZIONE QUINDI DI SAN GIOVANNI. A
PROPOSITO DELLA TANGENZIALE EST RICORDIAMO CHE È CHIUSA – MA SOLTANTO PER
CHI PROVIENE DA SAN GIOVANNI – LA RAMPA CHE CONSENTE L’INGRESSO SULLA A24
ROMA L’AQUILA. LA CAUSA UN MURO PERICOLANTE.
TRASPORTO PUBBLICO, IL SERVIZIO DI BUS, TRAM, METROPOLITANE E IL SERVIZIO
DELLA TRATTA URBANA DELLA ROMA-CIVITACASTELLANA VITERBO PROSEGUIRÀ SINO
ALLE 21.00.
SULLA ROMA LIDO LE ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E DA COLOMBO SARANNO
RISPETTIVAMENTE ALLE 21.30 E ALLE 21.15.
LA TERMINI-CENTOCELLE, INVECE, HA CONCLUSO IL SUO SERVIZIO ALLE 13.00. LE
MEDESIME FERMATE SONO IN OGNI CASO GARANTITE DALLA LINEA BUS 105.
NORMALE ORARIO FESTIVO PER LA RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO NELLA GIORNATA DI
DOMANI, SANTO STEFANO. ANCHE DOMANI SARÀ PEDONALIZZATA VIA DEI FORI
IMPERIALI, PREVISTA LA DEVIAZIONE QUINDI PER DIVERSE LINEE BUS.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma