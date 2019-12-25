Traffico Roma del 25-12-2019 ore 08:30
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TRAFFICO SCARSO SULLE STRADE DI ROMA, CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO
ANULARE LUNGO TUTTO L’ANELLO.
OGGI GIORNO DI NATALE, IL SERVIZIO DI TRASPORTO SARA’ GARANTITO DALLE 8:30
ALLE 13:00 E DALLE 16:30 ALLE 21:00. ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA PER
FILOBUS, TRAM E BUS ATAC E ROMA TPL ALLE 21
SERVIZIO REGOLARE PER I BUS NOTTURNI.
IN OCCASIONE DELLA BENEDIZIONE URBI ET ORBI DALLE 10 ALLE 13 UN REPARTO
D’ONORE DEI CARABINIERI RAGGIUNGERA’ SAN PIETRO DALLA CASERMA DE TOMMASO IN
VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA IN ZONA PRATI. SONO POSSIBILI DISAGI IN
TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE.
PER UNA FRANA CHIUSA VIA SANTA GEMMA TRA VIA BOCCEA E VIA FORNO SARACENO.
NELLE VICINANZE DI PIAZZA RE DI ROMA, PER UNA VORAGINE è CHIUSA AL TRAFFICO
VIA SUSA, LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER IL 31 DICEMBRE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma