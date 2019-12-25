Traffico Roma del 25-12-2019 ore 14:30
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RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DALLA VIA
ARDEATINA ALLA VIA APPIA. RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA LA BUFALOTTA
E L’USCITA PER LA A24 E PIU’ AVANTI PER UN INCIDENTE TRA LA CASILINA E
L’APPIA,
IN CITTA’ LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE.
OGGI GIORNO DI NATALE, IL SERVIZIO DI TRASPORTO SARA’ GARANTITO DALLE 8:30
ALLE 13:00 E DALLE 16:30 ALLE 21:00. ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA PER
FILOBUS, TRAM E BUS ATAC E ROMA TPL ALLE 21
SERVIZIO REGOLARE PER I BUS NOTTURNI.
IN OCCASIONE DELLA BENEDIZIONE URBI ET ORBI DALLE 10 ALLE 13 UN REPARTO
D’ONORE DEI CARABINIERI RAGGIUNGERA’ SAN PIETRO DALLA CASERMA DE TOMMASO IN
VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA IN ZONA PRATI. SONO POSSIBILI DISAGI IN
TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER LE LINEE BUS AL
PASSAGGIO DEL CORTEO MILITARE.
LAVORI SONO IN PROGRAMMA PER IL PROSSIMO 27 DICEMBRE IN VIA DEGLI EQUI E IN
VIA DEGLI UMBRI , DALLE 9.30 ALLE 18 SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO A PARTIRE
DA VIA TIBURTINA , SI TRATTA DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VARCHI ZTL.
PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma