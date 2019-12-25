Traffico Roma del 25-12-2019 ore 15:30
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SCORREVOLE IL TRAFFICO, NESSUN DISAGIO DI RILIEVO AL MOMENTO.
TUTTO REGOLARE SULLA TANGENZIALE, SUL TRATTO URBANO DELLA 24, E NON CI SONO
DISAGI SUL RACCORDO.
PRUDENZA, MODERARE LA VELOCITÀ, PER DUE INCIDENTI: IL PRIMO SULLA
TANGENZIALE TRA SAN LORENZO E IL BIVIO PER LA A24, IL SECONDO IN VIA DI TOR
PIGNATTARA
TRASPORTO PUBBLICO AL MOMENTO FUORI SERVIZIO. RIPRESA DELLE CORSE ALLE
16:30
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma