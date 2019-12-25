Traffico Roma del 25-12-2019 ore 18:30
Più informazioni su
DISAGI SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE. DISAGI IN CARREGGIATA
INTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA, PONTINA E VIA DEL MARE DIREZIONE
FIUMICINO. INCIDENTE CHE PROVOCA CIRCA 4 KM DI CODA.
TRAFFICO RALLENTATO SUL LUNGOTEVERE TRA L’ISOLA TIBERINA E CORSO VITTORIO.
IN TANGENZIALE RALLENTAMENTI IN ZONA SAN GIOVANNI PROVENENDO DALLA
PRENESTINA.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA, VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DI
GROTTAROSSA.
DISAGI, CODE, SULLA PALOMBARESE VERSO LA NOMENTANA.
TRASPORTO PUBBLICO. METRO CON CORSE FINO ALLE 21. ANCHE PER TRAM E BUS
ULTIME CORSE INTORNO ALLE 21; POI, PIÙ TARDI, IN STRADA I BUS NOTTURNI
———————–
AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma