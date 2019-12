Traffico Roma del 25-12-2019 ore 19:00

DISAGI SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE. DISAGI IN CARREGGIATA

INTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA, PONTINA E VIA DEL MARE DIREZIONE

FIUMICINO. INCIDENTE CHE PROVOCA CIRCA 4 KM DI CODA.

TRAFFICO RALLENTATO SUL LUNGOTEVERE TRA L’ISOLA TIBERINA E CORSO VITTORIO.

IN TANGENZIALE RALLENTAMENTI IN ZONA SAN GIOVANNI PROVENENDO DALLA

PRENESTINA.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA, VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DI

GROTTAROSSA.

DISAGI, CODE, SULLA PALOMBARESE VERSO LA NOMENTANA.

TRASPORTO PUBBLICO. METRO CON CORSE FINO ALLE 21. ANCHE PER TRAM E BUS

ULTIME CORSE INTORNO ALLE 21; POI, PIÙ TARDI, IN STRADA I BUS NOTTURNI

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma