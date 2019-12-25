Traffico Roma del 25-12-2019 ore 19:30
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SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI TRA IL
SANT’ANDREA E L’USCITA FLAMINIA NELLA CARREGGIATA INTERNA. DISAGI VERSO IL
BIVIO PER FIRENZE.
SUL RACCORDO RISOLTO INVECE L’INCIDENTE AVVENUTO CIRCA UN’ORA FA TRA LE
USCITE PONTINA E VIA DEL MARE DIREZIONE FIUMICINO. TRAFFICO IN VIA DI
NORMALIZZAZIONE.
A CASAL BRUCIATO PER UN INCIDENTE POSSIBILI DISAGI IN VIA DONATI.
POCHI I DISAGI PER TRAFFICO. IN TANGENZIALE RALLENTAMENTI IN ZONA SAN
GIOVANNI PROVENENDO DALLA PRENESTINA. SULLA VIA AURELIA CODE A TRATTI TRA
VIA RICHELMY E PIAZZA IRNERIO.
TRASPORTO PUBBLICO. METRO CON CORSE FINO ALLE 21. PER TRAM E BUS ULTIME
CORSE CHE VARIANO A SECONDA DELLE LINEE. PIÙ TARDI, IN STRADA I BUS
NOTTURNI
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma