Traffico Roma del 26-01-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA DI SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 11:20 R.B.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI,
SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA C.
COLOMBO LUNGO LA CAREGGIATA ESTERNA
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA TRIONFALE AL BIVIO CON
VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO VERSO IL CENTRO CITTÀ.
RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DI BOCCEA TRA VIA EMIDIO TASSI ED IL RACCORDO
ANULARE IN DIREZIONE FUORI ROMA
E SU VIA DELLA CAMILLUCCIA, ANCHE PER UN CANTIERE, DA VIA TRIONFALE A VIA
EDMONDO DE AMICIS IN VERSO LA CASSIA .
RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA NUOVA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE
IN DIREZIONE CENTRO.
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI
SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO
RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA APPIA NUOVA DA VIA APPIA PIGNATELLI A VIA
ACERENZA IN DIREZIONE CENTRO
RICORDIAMO CHE ALLA BALDUINA È CHIUSA, PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE,
VIA LIVIO ANDRONICO TRA VIA LATTANZIO E VIA LUCIO APULEIO
PER LO STESSO MOTIVO ALL’APPIO LATINO NON È TRANSITABILE VIA FERDINANDO
UGHELLI TRA VIA CAMILLO PORZIO E VIA LATINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma