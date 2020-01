Traffico Roma del 26-01-2020 ore 07:30

TRAFFICO IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE

USCITE DI APPIA E ANAGNINA

INCIDENTE ANCHE SU VIA CASILINA ALTEZZA VIALE OXFORD

POSSIBILI RALLENTAMENTI

STOP QUEST’OGGI ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIÙ

INQUINATI DALLE 7.30 ALLE 20.30. DIVIETO DI CORCOLAZIONE PER MOTORINI E

CICLOMOTORI SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL SINO AD EURO 2.

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma