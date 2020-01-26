Traffico Roma del 26-01-2020 ore 07:30
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TRAFFICO IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE
USCITE DI APPIA E ANAGNINA
INCIDENTE ANCHE SU VIA CASILINA ALTEZZA VIALE OXFORD
POSSIBILI RALLENTAMENTI
STOP QUEST’OGGI ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIÙ
INQUINATI DALLE 7.30 ALLE 20.30. DIVIETO DI CORCOLAZIONE PER MOTORINI E
CICLOMOTORI SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL SINO AD EURO 2.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma