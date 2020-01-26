Traffico Roma del 26-01-2020 ore 08:30
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DISAGI PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI
APPIA E ANAGNINA. COINVOLTO UN MEZZO PESANTE. TRAFFICO DEVIATO SULLA
COMPLANARE.
IN PROGRAMMA UNA PROCESSIONE, DALLE ORE 09.00, CON PARTENZA DA PIAZZA DELLA
CHIESA NUOVA E PROSEGUIMENTO SU CORSO VITTORIO EMANUELE II, LARGO OTTAVIO
TASSONI, VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO, PIAZZA DI PONTE S. ANGELO, PONTE
S.ANGELO, LUNGOTEVERE CASTELLO, VIA DELLA CONSOLAZIONE PER GIUNGERE IN
PIAZZA S. PIETRO PER ASSISTERE ALL’ANGELUS DEL SANTO PADRE.
POSSIBILI CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI FEDELI
STOP QUEST’OGGI ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIÙ
INQUINATI DALLE 7.30 ALLE 20.30. DIVIETO DI CORCOLAZIONE PER MOTORINI E
CICLOMOTORI SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL SINO AD EURO 2.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma