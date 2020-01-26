Traffico Roma del 26-01-2020 ore 09:30
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RIMOSSO L’ INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI
APPIA E ANAGNINA. TRAFFICO TORNATO A SCORRERE REGOLARMENTE.
IN PIENO SVOLGIMENTO UNA PROCESSIONE CON PARTENZA DA PIAZZA DELLA CHIESA
NUOVA E PROSEGUIMENTO SU CORSO VITTORIO EMANUELE II, LARGO OTTAVIO TASSONI,
VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO, PIAZZA DI PONTE S. ANGELO, PONTE S.ANGELO,
LUNGOTEVERE CASTELLO, VIA DELLA CONSOLAZIONE PER GIUNGERE IN PIAZZA S.
PIETRO PER ASSISTERE ALL’ANGELUS DEL SANTO PADRE.
POSSIBILI CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI FEDELI
SEMPRE QUESTA MATTINA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “ROMA CITY TRAIL”: LO START
ALLA CORSA DI CIRCA 15 KM (MOLTI DEI QUALI ALL’INTERNO DI VILLA PAMPHILI)
È PREVISTO PER LE ORE 10.00. PARTENZA E ARRIVO IN PIAZZA SAN COSIMATO.
POSSIBILI DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS 115 E 870. TERMINE EVENTO PREVISO PER
LE ORE 12.30.
STOP QUEST’OGGI ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIÙ
INQUINATI DALLE 7.30 ALLE 20.30. DIVIETO DI CORCOLAZIONE PER MOTORINI E
CICLOMOTORI SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL SINO AD EURO 2.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma