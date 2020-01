Traffico Roma del 26-01-2020 ore 10:30

TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA

CAPITALE.

CHIUSA, LO RICORDIAMO, PER LAVORI LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN

DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI.

IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “ROMA CITY TRAIL”: CORSA

DI CIRCA 15 KM (MOLTI DEI QUALI ALL’INTERNO DI VILLA PAMPHILI) CON ARRIVO

IN PIAZZA SAN COSIMATO, A TRASTEVERE, PREVISTO PER LE ORE 12.30.

POSSIBILI DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS 115 E 870.

STOP QUEST’OGGI ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIÙ

INQUINATI DALLE 7.30 ALLE 20.30. DIVIETO DI CORCOLAZIONE PER MOTORINI E

CICLOMOTORI SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL SINO AD EURO 2.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

