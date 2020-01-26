Traffico Roma del 26-01-2020 ore 11:30
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RESTA NEL COMPLESSO SCORREVOLE IL TRAFFICO NEL LUNGO LA RETE VIARIA
CITTADINA DELLA CAPITALE.
NESSUN DISAGIO DA SEGNALARE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL GRA E IL TRATTO
URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO.
IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “ROMA CITY TRAIL”: CORSA
DI CIRCA 15 KM (MOLTI DEI QUALI ALL’INTERNO DI VILLA PAMPHILI) CON ARRIVO
IN PIAZZA SAN COSIMATO, A TRASTEVERE, PREVISTO PER LE ORE 13.00.
POSSIBILI DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS 115 E 870.
STOP QUEST’OGGI ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIÙ
INQUINATI FINO ALLE 20.30. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER MOTORINI E
CICLOMOTORI SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL SINO AD EURO 2.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma