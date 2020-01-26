Traffico Roma del 26-01-2020 ore 13:30
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ALL’AURELIO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN LARGO DI BOCCEA IN
DIREZIONE PIAZZA IRNERIO.
PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCIOLAZIONE AL QUARTIERE
DON BOSCO IN VIA LIVIO SALINATORE.
ANCORA CHIUSA AD ACILIA PER INCIDENTE VIA BRUNO MOLAJOLI TRA VIA FAUSTO
ZONARO E VIA FRANCO GENTILINI.
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RESTO DELLA RETE VIARIA CITTADINA DELLA
CAPITALE, SENZA PROBLEMATICHE DI RILIEVO.
NESSUN DISAGIO ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E LUNFGO IL
TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO.
STOP QUEST’OGGI ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIÙ
INQUINATI FINO ALLE 20.30. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER MOTOCLICLI E
CICLOMOTORI SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL SINO AD EURO 2.
RICORDIAMO CHE ALLE 18 ALLO STADIO OLIMPICO SI GIOCHERÀ IL DERBY ROMA-
LAZIO.
DIVIETI DI SOSTA AD AMPIO RAGGIO NELL’AREA DEL FORO ITALICO E POSTEGGI
DEDICATI: L’AREA DI PIAZZALE CLODIO PER I TIFOSI DELLA ROMA E DI XVII
OLIMPIADE E TOR DI QUINTO PER I TIFOSI DELLA LAZIO.
DA RICORDARE INOLTRE IN ZONA, LA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII A SALIRE VERSO PINETA SACCHETTI (REGOLARMENTE APERTA,
INVECE, LA GALLERIA A SCENDERE VERSO LO STADIO; APERTA ANCHE LA GALLERIA
FARNESINA).
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO
SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma