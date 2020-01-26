Traffico Roma del 26-01-2020 ore 15:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE.
NESSUN DISAGIO ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E LUNGO IL
TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO.
OGGI STOP ALLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI
PIÙ INQUINATI FINO ALLE 20.30. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER MOTOCLICLI E
CICLOMOTORI SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL SINO AD EURO 2.
RICORDIAMO CHE ALLE 18 ALLO STADIO OLIMPICO SI GIOCHERÀ IL DERBY ROMA-
LAZIO. MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA DELLO STADIO OLIMPICO E ZONE
LIMITROFE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA RICORDARE INOLTRE IN ZONA, LA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII, A SALIRE, IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI (REGOLARMENTE
APERTA, INVECE, LA GALLERIA A SCENDERE VERSO LO STADIO; APERTA ANCHE LA
GALLERIA FARNESINA).
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma