Traffico Roma del 26-01-2020 ore 16:30
Più informazioni su
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E LUNGO IL
TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO.
SI STA INTENSIFICANDO IL TRAFFICO IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO PER IL
DERBY ROMA LAZIO CHE AVRAÀ LUOGO ALLE 18:00.
RALLENTAMENTI E CODE SU VIA FLAMINIA NUONVA DAL BIVIO PER VIA FLAMINIA A
CORSO DI FRANCIA E SU QUEST’ULTIMA.
TRAFFICO RALLENTATO E CODE SU VIALE DI TOR DI QUINTO DA LARGO DELL’ARMA DI
CAVALLERIA A CORSO FRANCIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
RALLENTAMENTI ANCHE SU PIAZZALE MARESCIALLO GIARDINO E SULLE VIE
CIRCOSTANTI.
A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA VIA C. COLOMBO DA VIA DI ACILIA A
VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA CENTRO
RICORDIAMO LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA DELLO STADIO OLIMPICO E
ZONE LIMITROFE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
DA RICORDARE INOLTRE IN ZONA, LA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII, A SALIRE, IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI (REGOLARMENTE
APERTA, INVECE, LA GALLERIA A SCENDERE VERSO LO STADIO; APERTA ANCHE LA
GALLERIA FARNESINA).
OGGI STOP ALLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI
PIÙ INQUINANTI FINO ALLE 20.30. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER MOTOCICLI E
CICLOMOTORI SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO
SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma