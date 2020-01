Traffico Roma del 26-01-2020 ore 18:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E LUNGO IL

TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO.

ALLO STADIO OLIMPICO è IN CORSO IL DERBY ROMA LAZIO, RICORDIAMO LE

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA DELLO STADIO E NELLE ZONE LIMITROFE.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

DA RICORDARE INOLTRE IN ZONA, LA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII, A SALIRE, IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI (REGOLARMENTE

APERTA, INVECE, LA GALLERIA A SCENDERE VERSO LO STADIO; APERTA ANCHE LA

GALLERIA FARNESINA).

OGGI STOP ALLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI

PIÙ INQUINANTI FINO ALLE 20.30. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER MOTOCICLI E

CICLOMOTORI SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2.

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

