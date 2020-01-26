Traffico Roma del 26-01-2020 ore 18:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E LUNGO IL
TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO.
ALLO STADIO OLIMPICO è IN CORSO IL DERBY ROMA LAZIO, RICORDIAMO LE
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA DELLO STADIO E NELLE ZONE LIMITROFE.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA RICORDARE INOLTRE IN ZONA, LA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII, A SALIRE, IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI (REGOLARMENTE
APERTA, INVECE, LA GALLERIA A SCENDERE VERSO LO STADIO; APERTA ANCHE LA
GALLERIA FARNESINA).
OGGI STOP ALLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI
PIÙ INQUINANTI FINO ALLE 20.30. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER MOTOCICLI E
CICLOMOTORI SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma