Traffico Roma del 26-01-2020 ore 19:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE.
NESSUN DISAGIO ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E LUNGO IL
TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO.
PREVISTO TRAFFICO IN AUMENTO NELLA ZONA DELLO STADIO OLIMPICO PER IL
TERMINE DEL DERBY ROMA LAZIO. RICORDIAMO LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ
NELL’AREA DELLO STADIO E NELLE ZONE LIMITROFE.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA RICORDARE INOLTRE LA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII,
A SALIRE, IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI (REGOLARMENTE APERTA, INVECE, LA
GALLERIA A SCENDERE VERSO LO STADIO; APERTA ANCHE LA GALLERIA FARNESINA).
STOP ALLA CIRCOLAZIONE FINO ALLE 20,30, ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, PER
I VEICOLI PIÙ INQUINANTI. IL DIVIETO RIGUARDA I MOTOCICLI E CICLOMOTORI
SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma