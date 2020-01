Traffico Roma del 26-01-2020 ore 19:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE.

NESSUN DISAGIO ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E LUNGO IL

TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO.

PREVISTO TRAFFICO IN AUMENTO NELLA ZONA DELLO STADIO OLIMPICO PER IL

TERMINE DEL DERBY ROMA LAZIO. RICORDIAMO LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

NELL’AREA DELLO STADIO E NELLE ZONE LIMITROFE.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

DA RICORDARE INOLTRE LA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII,

A SALIRE, IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI (REGOLARMENTE APERTA, INVECE, LA

GALLERIA A SCENDERE VERSO LO STADIO; APERTA ANCHE LA GALLERIA FARNESINA).

STOP ALLA CIRCOLAZIONE FINO ALLE 20,30, ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, PER

I VEICOLI PIÙ INQUINANTI. IL DIVIETO RIGUARDA I MOTOCICLI E CICLOMOTORI

SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2.

