Traffico Roma del 26-02-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 R.B.

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

BUONPOMERIGGIO

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE DALL’ARDEATINA ALLA

PONTINA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA

N CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.

IN CENTRO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA VITTORIO

VENETO ALL’ALTEZZA DI P.LE BRASILE;

PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA PONTINA: TRA VIA DI

VALLERANO E VIA CRISTOFORO

RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI

GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO

SU VIA FLAMINIA NUOVA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI

CITTÀ;

CODE A TRATTI SULLLA TANGENZIALE EST DAL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E

PROSEGUEDO SU VIA DEL FORO ITALICO FINO A VIALE DELLA MOSCHEA.

AD OSTIA PER UN SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI SUL PONTE DELLA SCAFA

RALLENTAMENTI E CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma