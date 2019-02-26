Traffico Roma del 26-02-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 R.B.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONPOMERIGGIO
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE DALL’ARDEATINA ALLA
PONTINA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
N CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.
IN CENTRO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA VITTORIO
VENETO ALL’ALTEZZA DI P.LE BRASILE;
PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA PONTINA: TRA VIA DI
VALLERANO E VIA CRISTOFORO
RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI
GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO
SU VIA FLAMINIA NUOVA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI
CITTÀ;
CODE A TRATTI SULLLA TANGENZIALE EST DAL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E
PROSEGUEDO SU VIA DEL FORO ITALICO FINO A VIALE DELLA MOSCHEA.
AD OSTIA PER UN SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI SUL PONTE DELLA SCAFA
RALLENTAMENTI E CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma