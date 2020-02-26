Traffico Roma del 26-02-2020 ore 07:30
Più informazioni su
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA E
ARDEATINA
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 CON CODE LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL
GRA ALLA TANGENZIALE EST
TRAFFICO IN ENTRATA IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE
FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO E DA
VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A VIA
DI DECIMA
CODE ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA MASSIMINA E IL BIVIO PER L’AURELIA ANTICA
DIREZIONE CENTRO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma