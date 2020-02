Traffico Roma del 26-02-2020 ore 07:30

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA E

ARDEATINA

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 CON CODE LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL

GRA ALLA TANGENZIALE EST

TRAFFICO IN ENTRATA IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE

FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO E DA

VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A VIA

DI DECIMA

CODE ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA MASSIMINA E IL BIVIO PER L’AURELIA ANTICA

DIREZIONE CENTRO

AUTORE: MASSIMO VESCHI

