Traffico Roma del 26-02-2020 ore 08:00

un incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare provoca code

TRA LE USCITE CASILINA E appia, code anche in esterna tra boccea e aurelia

sulla stessa VIA AURELIA code in direzione centro TRA MASSIMINA E IL

BIVIO PER L’AURELIA ANTICA

sempre in entrata in citta’ code sul TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA ALLA

TANGENZIALE EST

auto in fila sulla tangenziale tra san lorenzo e viale castrense

direzione san giovanni e tra via delle valli e viale della moschea

direzione stadio

code in direzione centro sulla via flaminia da labaro a via dei due ponti e

sulla salaria DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

AUTORE: MASSIMO VESCHI

