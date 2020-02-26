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Traffico Roma del 26-02-2020 ore 08:30

di - 26 Febbraio 2020 - 8:30

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SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE 
TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI IN ESTERNA
MA PER LAVORI TRA LA ROMA FIUMICINO E L’USCITA PER LA VIA DEL MARE
LUNGHE CODE SULLA VIA BOCCEA DIREZIONE CENTRO DA CASALOTTI AL BIVIO PER
L’AURELIA 
SULLA STESSA VIA AURELIA CODE  TRA CASAL LUMBROSO E IL BIVIO PER
L’AURELIA ANTICA 
SEMPRE IN ENTRATA IN CITTA’  CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST
 AUTO IN FILA  SULLA TANGENZIALE TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE
DIREZIONE SAN GIOVANNI E ALL’ALTEZZA DEL BIO PER LA SALARIA  DIREZIONE
STADIO 
CODE IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI E
SULLA SALARIA   DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. 
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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