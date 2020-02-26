Traffico Roma del 26-02-2020 ore 09:00
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SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE
TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI IN ESTERNA
MA PER LAVORI TRA LA ROMA FIUMICINO E L’USCITA PER LA VIA DEL MARE
LUNGHE CODE SULLA VIA BOCCEA DIREZIONE CENTRO DA CASALOTTI AL BIVIO PER
L’AURELIA
SULLA STESSA VIA AURELIA CODE TRA CASAL LUMBROSO E IL BIVIO PER
L’AURELIA ANTICA
SEMPRE IN ENTRATA IN CITTA’ CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST
AUTO IN FILA SULLA TANGENZIALE TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE
DIREZIONE SAN GIOVANNI E ALL’ALTEZZA DEL BIO PER LA SALARIA DIREZIONE
STADIO
CODE IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI E
SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma