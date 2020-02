Traffico Roma del 26-02-2020 ore 09:00

SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE

TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI IN ESTERNA

MA PER LAVORI TRA LA ROMA FIUMICINO E L’USCITA PER LA VIA DEL MARE

LUNGHE CODE SULLA VIA BOCCEA DIREZIONE CENTRO DA CASALOTTI AL BIVIO PER

L’AURELIA

SULLA STESSA VIA AURELIA CODE TRA CASAL LUMBROSO E IL BIVIO PER

L’AURELIA ANTICA

SEMPRE IN ENTRATA IN CITTA’ CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA ALLA

TANGENZIALE EST

AUTO IN FILA SULLA TANGENZIALE TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE

DIREZIONE SAN GIOVANNI E ALL’ALTEZZA DEL BIO PER LA SALARIA DIREZIONE

STADIO

CODE IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI E

SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma