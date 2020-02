Traffico Roma del 26-02-2020 ore 09:30

aumenta il traffico sulle due carreggiate del raccordo anulare , chi si

trova sulla carreggiata interna incontra rallentamenti e code tra la

bufalotta e la tiburtina, poi a seguire code tra casilina e appia e tra la

pisana e l’aurelia, sulla carreggiata esterna si rallenta all’altezza della

trionfale e nei pressi dell’ardeatina

LUNGHE CODE per incidente SULLA VIA BOCCEA DIREZIONE CENTRO DA CASALOTTI

AL BIVIO PER L’AURELIA

situazione analoga sulla VIA AURELIA ma per lavori , la strada È CHIUSA

all’altezza di VIA LICIO GIORGIERI E IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA

CORSIA LATERALE, , DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA .

in direzione centro al momento si sta in coda da casal lumbr

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 AUTO IN COLONNA DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST,

AUTO IN FILA SULLA TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA SALARIA e da

tor di quinto alla galleria giovanni xxiii DIREZIONE STADIO

SULLA PONTINA LAVORI IN CORSO all’altezza del CAVALCAVIA DI VIALE CARLO

LEVI: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ:

INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FNO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma