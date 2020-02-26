Traffico Roma del 26-02-2020 ore 10:00
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ALL’EUR AUTO IN FILA PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL TINTORETTO TRA VIA
LAURENTINA E VIA ANDREA SOLARIA DIREZINE ARDEATINA
DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SULLA VIA AURELIA , CHIUSA PER LAVORI ALL’ALTEZZA
DI VIA LICIO GIORGIERI DOVE IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA
LATERALE, , DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA …CODE
AL MOMENTO SOLO SEGNALATE TRA CASAL LUMBROSO E IL BIVIO PER L’AURELIA
ANTICA DIREZIONE CENTRO
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 AUTO IN COLONNA DIREZIONE CENTRO PER
INCIDENTE TRA IL RACCORDO ANULARE E LO SVINCOLO TOGLIATTI
AUTO IN FILA SULLA TANGENZIALE TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE
DIREZIONE SAN GIOVANNI MENTRE IN DIREZIONE STADIO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA
DELLA VIA SALARIA E DA TOR DI QUINTO ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
DIREZIONE STADIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA,
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma