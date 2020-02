Traffico Roma del 26-02-2020 ore 10:30

ALL’EUR AUTO IN FILA PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL TINTORETTO TRA VIA

LAURENTINA E VIA ANDREA SOLARIA DIREZINE ARDEATINA

DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SULLA VIA AURELIA , CHIUSA PER LAVORI ALL’ALTEZZA

DI VIA LICIO GIORGIERI DOVE IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA

LATERALE, , DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA …CODE

AL MOMENTO SOLO SEGNALATE TRA CASAL LUMBROSO E IL BIVIO PER L’AURELIA

ANTICA DIREZIONE CENTRO

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 AUTO IN COLONNA DIREZIONE CENTRO PER

INCIDENTE TRA IL RACCORDO ANULARE E LO SVINCOLO TOGLIATTI

AUTO IN FILA SULLA TANGENZIALE TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE

DIREZIONE SAN GIOVANNI MENTRE IN DIREZIONE STADIO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA

DELLA VIA SALARIA E DA TOR DI QUINTO ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII

DIREZIONE STADIO

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA,

