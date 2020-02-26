Traffico Roma del 26-02-2020 ore 11:30
Più informazioni su
DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SULLA VIA AURELIA , CHIUSA PER LAVORI ALL’ALTEZZA
DI VIA LICIO GIORGIERI DOVE IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA
LATERALE, …CODE AL MOMENTO SOLO SEGNALATE TRA IL RACCORDO ANULARE E IL
BIVIO PER L’AURELIA ANTICA DIREZIONE CENTRO
ALLE 10, SONO INIZIATE LE CELEBRAZIONI DI PAPA FRANCESCO IN PIAZZA SAN
PIETRO. LIMITAZIONI ALLA SOSTA E ALLA CIRCOLAZIONE TRA VIA DI PORTA
ANGELICA, VIA DEI CORRIDORI, PIAZZA DEL SANT’UFFIZIO, BORGO SANTO SPIRITO E
NELL’ULTIMO TRATTO DI VIA DELLA CONCILIAZIONE.
ALLE 16.30, NELLA CHIESA DI SANT’ANSELMO ALL’AVENTINO,VERRA’ CELEBRATA UNA
MESSA ALLA PRESENZA DI ALTI PRELATI, CUI FARÀ SEGUITO LA PROCESSIONE
PENITENZIALE VERSO LA BASILICA DI SANTA SABINA. POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER
IL TRAFFICO SULLE STRADE INTORNO ALLA BASILICA
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma