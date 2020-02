Traffico Roma del 26-02-2020 ore 12:30

DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SULLA VIA AURELIA , CHIUSA PER LAVORI ALL’ALTEZZA

DI VIA LICIO GIORGIERI DOVE IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA

LATERALE, …CODE AL MOMENTO SOLO SEGNALATE TRA IL RACCORDO ANULARE E IL

BIVIO PER L’AURELIA ANTICA DIREZIONE CENTRO

ALLE 10, SONO INIZIATE LE CELEBRAZIONI DI PAPA FRANCESCO IN PIAZZA SAN

PIETRO. LIMITAZIONI ALLA SOSTA E ALLA CIRCOLAZIONE TRA VIA DI PORTA

ANGELICA, VIA DEI CORRIDORI, PIAZZA DEL SANT’UFFIZIO, BORGO SANTO SPIRITO E

NELL’ULTIMO TRATTO DI VIA DELLA CONCILIAZIONE.

ALLE 16.30, NELLA CHIESA DI SANT’ANSELMO ALL’AVENTINO,VERRA’ CELEBRATA UNA

MESSA ALLA PRESENZA DI ALTI PRELATI, CUI FARÀ SEGUITO LA PROCESSIONE

PENITENZIALE VERSO LA BASILICA DI SANTA SABINA. POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER

IL TRAFFICO SULLE STRADE INTORNO ALLA BASILICA

