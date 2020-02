Traffico Roma del 26-02-2020 ore 13:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO LE AUTOSTRADE, SUL GRA E SULLE PRINCIPALI VIE

DI COLLEGAMENTO.

ECCEZIONE E’ LA VIA AURELIA, CHIUSA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO

GIORGIERI.



IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA LATERALE.

CODE AL MOMENTO SOLO SEGNALATE A PARTIRE DAL

RACCORDO ANULARE IN ENTRATA IN CITTA’ E DA VIA AURELIA ANTICA IN USCITA.

NON DISTANTE ALTRE CODE SU VIA DI BOCCEA, TRA VIA CORNELIA E VIA VEROLENGO,

PER LA PRESENZA DI OLIO SULLA STRADA.

IN CENTRO INCOLONNAMENTI LUNGO VIALE DEL MURO TORTO, VIA LUISA DI SAVOIA,

LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA, PONTE REGINA MARGHERITA, IN DIREZIONE DEL

VATICANO.



