Traffico Roma del 26-02-2020 ore 15:30

INCIDENTE CON CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE,

ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI VIA ARDEATINA

IN ZONA SAN GIOVANNI TRAFFICO RALLENTATO IN VIA SATURNIA PER UN INCIDENTE

AVVENUTO NEI PRESSI DI PIAZZA POMPEI

ALTRO INCIDENTE IN VIA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHI

RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI ROMA CENTRO

PER LAVORI CHIUSA LA VIA AURELIA, ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI.

IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA

LATERALE.

PER LA CHIUSURA E LA DEVIAZIONE SULL’AURELIA AL MOMENTO CI SONO CODE A

PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE IN ENTRATA VERSO IL CENTRO CITTÀ,

E DA VIA AURELIA ANTICA IN USCITA DALLA CAPITALE

NON DISTANTE ALTRE CODE SU VIA DI BOCCEA, TRA VIA CORNELIA E VIA VEROLENGO,

PER LA PRESENZA DI OLIO SULLA STRADA.



AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma