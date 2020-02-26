Traffico Roma del 26-02-2020 ore 16:30
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INCIDENTE CON CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE,
ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI VIA ARDEATINA
IN ZONA SAN GIOVANNI TRAFFICO RALLENTATO IN VIA SATURNIA PER UN INCIDENTE
AVVENUTO NEI PRESSI DI PIAZZA POMPEI
ALTRO INCIDENTE IN VIA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHI
RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI ROMA CENTRO
PER LAVORI CHIUSA LA VIA AURELIA, ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO GIORGIERI.
IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA
LATERALE.
PER LA CHIUSURA E LA DEVIAZIONE SULL’AURELIA AL MOMENTO CI SONO CODE A
PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE IN ENTRATA VERSO IL CENTRO CITTÀ,
E DA VIA AURELIA ANTICA IN USCITA DALLA CAPITALE
NON DISTANTE ALTRE CODE SU VIA DI BOCCEA, TRA VIA CORNELIA E VIA VEROLENGO,
PER LA PRESENZA DI OLIO SULLA STRADA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma