Traffico Roma del 26-02-2020 ore 17:00

TRAFFICO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CODE TRA GLI

SVINCOLI DELLA COLOMBO E DELLA TUSCOLANA

DIFFICOLTÀ DI TRANSITO SULLA VIA AURELIA CHIUSA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI

VIA LICIO GIORGIERI DOVE IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA LATERALE;

PER LA CHIUSURA SULL’AURELIA AL MOMENTO CI SONO CODE TRA IL RACCORDO

ANULARE E IL BIVIO PER L’AURELIA ANTICA VERSO IL CENTRO CITTÀ

E CODE ANCHE IN USCITA DALLA CAPITALE DA VIA MICHELE PIRONTI E LA STAZIONE

AURELIA

RESTIAMO IN ZONA, ALTRE CODE SU VIA DI BOCCEA, ALL’ALTEZZA DI VIA MATTIA

BATTISTINI, PER LA PRESENZA DI OLIO SULLA STRADA IN CORSO LAVORI DI

PULIZIA.

INCIDENTE IN VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI VIA TITO POGGI CODE IN ENTRAMBE

LE DIREZIONI

ALTRO INCIDENTE IN VIA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHI

RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI ROMA CENTRO

