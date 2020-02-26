Traffico Roma del 26-02-2020 ore 17:00
Più informazioni su
TRAFFICO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CODE TRA GLI
SVINCOLI DELLA COLOMBO E DELLA TUSCOLANA
DIFFICOLTÀ DI TRANSITO SULLA VIA AURELIA CHIUSA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI
VIA LICIO GIORGIERI DOVE IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA LATERALE;
PER LA CHIUSURA SULL’AURELIA AL MOMENTO CI SONO CODE TRA IL RACCORDO
ANULARE E IL BIVIO PER L’AURELIA ANTICA VERSO IL CENTRO CITTÀ
E CODE ANCHE IN USCITA DALLA CAPITALE DA VIA MICHELE PIRONTI E LA STAZIONE
AURELIA
RESTIAMO IN ZONA, ALTRE CODE SU VIA DI BOCCEA, ALL’ALTEZZA DI VIA MATTIA
BATTISTINI, PER LA PRESENZA DI OLIO SULLA STRADA IN CORSO LAVORI DI
PULIZIA.
INCIDENTE IN VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI VIA TITO POGGI CODE IN ENTRAMBE
LE DIREZIONI
ALTRO INCIDENTE IN VIA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHI
RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI ROMA CENTRO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma