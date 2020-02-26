Traffico Roma del 26-02-2020 ore 17:30
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TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI RALLENTAMETI
E CODE, TRA GLI SVINCOLI DELLA PONTINA E DELLA TUSCOLANA
IN INTERNA FILE DA FLAMINIA ASALARIA E A TRATTI CODE TRA NOMENTANA E IL
BIVIO PER LA A24 ROMA-TERAMO
DIFFICOLTÀ DI TRANSITO SULLA VIA AURELIA CHIUSA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI
VIA LICIO GIORGIERI DOVE IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA LATERALE;
PER LA CHIUSURA SULL’AURELIA AL MOMENTO CI SONO CODE TRA IL RACCORDO
ANULARE E IL BIVIO PER L’AURELIA ANTICA VERSO IL CENTRO CITTÀ
E CODE ANCHE IN USCITA DALLA CAPITALE DA VIA MICHELE PIRONTI E LA STAZIONE
AURELIA
RESTIAMO IN ZONA, ALTRE CODE SU VIA DI BOCCEA, ALL’ALTEZZA DI VIA MATTIA
BATTISTINI, PER LA PRESENZA DI OLIO SULLA STRADA IN CORSO LAVORI DI
PULIZIA.
CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA DI RIPETTA: ALL’ ALTEZZA DI VIA BORGHESE
PER LAVORI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA E IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE
A MONTESACRO INCIDENTE IN PIAZZA GIUSEPPE PRIMOLI NEI PRESSI DI VIA UGO
OJETTI CI SONO RALLENTAMENTI
ALTRO INCIDENTE IN VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI VIA TITO POGGI CODE IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma