Traffico Roma del 26-02-2020 ore 18:00
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, A TRATTI RALLENTAMETI E CODE IN
CARREGGIATA ESTERNA, TRA GLI SVINCOLI DELLA PONTINA E DELLA TUSCOLANA; E IN
INTERNA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, FILE DA VIA FIORENTINI A
TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO
TRAFFICO ANCHE IN TANGENZIALE, AL FORO ITALICO CODE TRA CORSO DI FRANCIA E
VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI
DIFFICOLTÀ DI TRANSITO SULLA VIA AURELIA CHIUSA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI
VIA LICIO GIORGIERI DOVE IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA LATERALE;
PER LA CHIUSURA SULL’AURELIA AL MOMENTO CI SONO CODE TRA IL RACCORDO
ANULARE E IL BIVIO PER L’AURELIA ANTICA VERSO IL CENTRO CITTÀ
E CODE ANCHE IN USCITA DALLA CAPITALE DA VIA MICHELE PIRONTI E LA STAZIONE
AURELIA
CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA DI RIPETTA ALL’ ALTEZZA DI VIA BORGHESE
PER LAVORI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA E PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE
LA POLIZIA LOCALE CI SEGNALA ALCUNI INCIDENTI CON RALLENTAMENTI
UNO IN VIA CASAL DEL MARMO IN PROSSIMITÀ DI LARGO CODOGNO
ALTRO INCIDENTE IN PIAZZA GIUSEPPE PRIMOLI NEI PRESSI DI VIA UGO OJETTI CI
INCIDENTE ANCHE IN VIA DI LUNGHEZZINA ALL’ALTEZZA DI VIA POLENSE
ULTIMOINCIDENTE IN VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI VIA TITO POGGI CODE IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI
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È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma