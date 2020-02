Traffico Roma del 26-02-2020 ore 18:30

VISTA L’ORA TRAFFICO INTENSO SULLE STRADE DELLA CAPITALE

SUL RACCORDO ANULARE, A TRATTI RALLENTAMETI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA,

TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E TUSCOLANA;

E IN INTERNA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, CODE A TRATTI DA VIALE

TOGLIATTI A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO

TRAFFICO ANCHE IN TANGENZIALE, AL FORO ITALICO, CODE TRA CORSO DI FRANCIA E

VIA SALARIA E PROSEGUENDO ALTRE FILE DA LARGO LANCIANI AL BIVIO PER IL

TRATTO URBANO DELLA A24 IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI

DIFFICOLTÀ DI TRANSITO SULLA VIA AURELIA CHIUSA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI

VIA LICIO GIORGIERI DOVE IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA LATERALE;

PER LA CHIUSURA SULL’AURELIA AL MOMENTO CI SONO CODE TRA IL RACCORDO

ANULARE E IL BIVIO PER L’AURELIA ANTICA VERSO IL CENTRO CITTÀ

E CODE ANCHE IN USCITA DALLA CAPITALE DA VIA MICHELE PIRONTI A VIA DEI

CASALI SANTOVETTI

CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA DI RIPETTA ALL’ ALTEZZA DI VIA BORGHESE

PER LAVORI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA E PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE

LA POLIZIA LOCALE CI SEGNALA DUE INCIDENTI CON RALLENTAMENTI

UNO IN VIA CASAL DEL MARMO IN PROSSIMITÀ DI LARGO CODOGNO

L’ALTRO IN VIA DI LUNGHEZZINA ALL’ALTEZZA DI VIA POLENSE

ULTIMO INCIDENTE IN VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI VIA TITO POGGI CODE IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI



PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

È TUTTO

———————–

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma