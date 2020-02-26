Traffico Roma del 26-02-2020 ore 19:00
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VISTA L’ORA TRAFFICO INTENSO SULLE STRADE DELLA CAPITALE
SUL RACCORDO ANULARE, A TRATTI RALLENTAMETI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA,
TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E TUSCOLANA;
E IN INTERNA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, CODE A TRATTI DA VIALE
TOGLIATTI A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO
TRAFFICO ANCHE IN TANGENZIALE, AL FORO ITALICO, CODE TRA CORSO DI FRANCIA E
VIA SALARIA E PROSEGUENDO ALTRE FILE DA LARGO LANCIANI AL BIVIO PER IL
TRATTO URBANO DELLA A24 IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
DIFFICOLTÀ DI TRANSITO SULLA VIA AURELIA CHIUSA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI
VIA LICIO GIORGIERI DOVE IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA LATERALE;
PER LA CHIUSURA SULL’AURELIA AL MOMENTO CI SONO CODE TRA IL RACCORDO
ANULARE E IL BIVIO PER L’AURELIA ANTICA VERSO IL CENTRO CITTÀ
E CODE ANCHE IN USCITA DALLA CAPITALE DA VIA MICHELE PIRONTI A VIA DEI
CASALI SANTOVETTI
CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA DI RIPETTA ALL’ ALTEZZA DI VIA BORGHESE
PER LAVORI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA E PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE
LA POLIZIA LOCALE CI SEGNALA DUE INCIDENTI CON RALLENTAMENTI
UNO IN VIA CASAL DEL MARMO IN PROSSIMITÀ DI LARGO CODOGNO
L’ALTRO IN VIA DI LUNGHEZZINA ALL’ALTEZZA DI VIA POLENSE
ULTIMO INCIDENTE IN VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI VIA TITO POGGI CODE IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma