Traffico Roma del 26-02-2020 ore 19:30

PER UN INCIDENTE SULLACARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CODE DA

NOMENTANA A TUSCOLANA;

IN CARREGGIATA ESTERNA, PER IL TRAFFICO ALTRE FILE LAURENTINA E TUSCOLANA;

TRAFFICO ANCHE IN TANGENZIALE, AL FORO ITALICO, CODE TRA CORSO DI FRANCIA E

VIA SALARIA E PROSEGUENDO ALTRE FILE DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER IL TRATTO

URBANO DELLA A24 IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI;

IN DIREZIONE STADIO ALTRE FILE DALLA A24 ALLA NOMENTANA

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, CODE A TRATTI DALLA

TANGENZIALE AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE

IN ZONA CODE IN VIA DI TOR CERVARA, PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA

CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO

ANCORA DISAGI LA VIA AURELIA CHIUSA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO

GIORGIERI DOVE IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA LATERALE; PER LA

CHIUSURA SULL’AURELIA AL MOMENTO CI SONO CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E IL

BIVIO PER L’AURELIA ANTICA VERSO IL CENTRO CITTÀ

E CODE ANCHE IN USCITA DALLA CAPITALE DA VIA MICHELE PIRONTI A VIA DEI

CASALI SANTOVETTI

LA POLIZIA LOCALE CI SEGNALA INCIDENTI CON CODE:

IN VIA CASSIA, ALL’ ALTEZZA DELL’ OSPEDALE VILLA SAN PIETRO

VIA CRISTOFORO COLOMBO IN PROSSIMITÀ DI VIA DEI GEORGOFILI

SULLA VIA DEL MARE, ALL’ ALTEZZA DI VIA DEL CAPPELLACCIO



PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

È TUTTO

———————–

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma