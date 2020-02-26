Traffico Roma del 26-02-2020 ore 19:30
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PER UN INCIDENTE SULLACARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CODE DA
NOMENTANA A TUSCOLANA;
IN CARREGGIATA ESTERNA, PER IL TRAFFICO ALTRE FILE LAURENTINA E TUSCOLANA;
TRAFFICO ANCHE IN TANGENZIALE, AL FORO ITALICO, CODE TRA CORSO DI FRANCIA E
VIA SALARIA E PROSEGUENDO ALTRE FILE DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER IL TRATTO
URBANO DELLA A24 IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI;
IN DIREZIONE STADIO ALTRE FILE DALLA A24 ALLA NOMENTANA
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, CODE A TRATTI DALLA
TANGENZIALE AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
IN ZONA CODE IN VIA DI TOR CERVARA, PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA
CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO
ANCORA DISAGI LA VIA AURELIA CHIUSA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO
GIORGIERI DOVE IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA LATERALE; PER LA
CHIUSURA SULL’AURELIA AL MOMENTO CI SONO CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E IL
BIVIO PER L’AURELIA ANTICA VERSO IL CENTRO CITTÀ
E CODE ANCHE IN USCITA DALLA CAPITALE DA VIA MICHELE PIRONTI A VIA DEI
CASALI SANTOVETTI
LA POLIZIA LOCALE CI SEGNALA INCIDENTI CON CODE:
IN VIA CASSIA, ALL’ ALTEZZA DELL’ OSPEDALE VILLA SAN PIETRO
VIA CRISTOFORO COLOMBO IN PROSSIMITÀ DI VIA DEI GEORGOFILI
SULLA VIA DEL MARE, ALL’ ALTEZZA DI VIA DEL CAPPELLACCIO
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma