Traffico Roma del 26-02-2020 ore 20:00
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ANCHE PER UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE INCARREGGIATA INTERNA, CODE DA
NOMENTANA A TUSCOLANA;
PER IL TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA, ALTRE FILE LAURENTINA E TUSCOLANA;
TRAFFICO ANCHE IN TANGENZIALE, AL FORO ITALICO, CODE TRA CORSO DI FRANCIA E
VIA SALARIA E PROSEGUENDO ALTRE FILE DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER IL TRATTO
URBANO DELLA A24 IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI;
IN DIREZIONE STADIO ALTRE FILE DALLA A24 ALLA NOMENTANA
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, CODE A TRATTI DALLA
TANGENZIALE AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
ANCORA DISAGI PER LAVORI SULLA VIA AURELIA CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA LICIO
GIORGIERI, QUI IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA LATERALE; PER LA
CHIUSURA SULL’AURELIA CI SONO CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO PER
L’AURELIA ANTICA VERSO IL CENTRO CITTÀ
E CODE ANCHE IN USCITA DALLA CAPITALE DA VIA MICHELE PIRONTI A VIA
BOGLIASCO
LA POLIZIA LOCALE CI SEGNALA INCIDENTI CON CODE:
IN VIA SENECA ALL’ ALTEZZA DI VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO
IN VIA CASSIA, NEI PRESSI DELL’ OSPEDALE VILLA SAN PIETRO
IN CORSO TRIESTE, ALL’ALTEZZA DI VIA CORSICA
E ANCORA SULLA VIA DEL MARE, ALL’ ALTEZZA DI VIA DEL CAPPELLACCIO
ULTIMO INCIDENTE IN VIA DI TOR BELLA MONACA, ALL’ ALTEZZA DI VIA DI
TORRENOVA CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
PER QUESTA SERA È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma