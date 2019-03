Traffico Roma del 26-03-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 07.20 M.R.

CODE PER INCIDENTE IN VIA TIBURTINA IN PROSSIMITÀ DI VIALE DEL TECNOPOLO

VERSO IL CENTRO

SUL RACCORDO ANULARE LE PRIME CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN

CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO

IL CENTRO.

E CODE SULLA TANGENZIALE TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE

VERSO SAN GIOVANNI.

CODE IN ENTRATA A ROMA SU VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI.

RESTA CHIUSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE LO SVINCOLO IN USCITA DI CORSO DI

FRANCIA SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

QUESTA MATTINA IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL SANTO PADRE IN CAMPIDOGLIO LA

VIABILITÀ SUBITÀ DELLE MODIFICHE IN PIAZZA DELLA MADONNA DI LORETO, VIA

DELLA CONSOLAZIOONE E VIA DEI FORI IMPERIALI NEL TRATTO COPRESO TRA PIAZZA

VENEZIA E LARGO CORRADO RICCI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO CHIUSE SULLA METRO A LE STAZIONI

REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA. ATTIVO SERVIZIO BUS DI SUPPORTO CHE

INTERESSA TERMINI- REPUBBLICA- BARBERINI- VIA VENETO E FLAMINIO

INFINE SEGNIALIAMO PER QUANTO RIGUARDA I TRENI IN VIAGGIO SULLA LINEA ROMA-

FIRENZE RITARDI FINO A 30 MINUTI PER LA PRESENZA DI OSTACOLI SUI BINARI.

