Traffico Roma del 26-03-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 07.20 M.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
CODE PER INCIDENTE IN VIA TIBURTINA IN PROSSIMITÀ DI VIALE DEL TECNOPOLO
VERSO IL CENTRO
SUL RACCORDO ANULARE LE PRIME CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN
CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO
IL CENTRO.
E CODE SULLA TANGENZIALE TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE
VERSO SAN GIOVANNI.
CODE IN ENTRATA A ROMA SU VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI.
RESTA CHIUSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE LO SVINCOLO IN USCITA DI CORSO DI
FRANCIA SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
QUESTA MATTINA IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL SANTO PADRE IN CAMPIDOGLIO LA
VIABILITÀ SUBITÀ DELLE MODIFICHE IN PIAZZA DELLA MADONNA DI LORETO, VIA
DELLA CONSOLAZIOONE E VIA DEI FORI IMPERIALI NEL TRATTO COPRESO TRA PIAZZA
VENEZIA E LARGO CORRADO RICCI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO CHIUSE SULLA METRO A LE STAZIONI
REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA. ATTIVO SERVIZIO BUS DI SUPPORTO CHE
INTERESSA TERMINI- REPUBBLICA- BARBERINI- VIA VENETO E FLAMINIO
INFINE SEGNIALIAMO PER QUANTO RIGUARDA I TRENI IN VIAGGIO SULLA LINEA ROMA-
FIRENZE RITARDI FINO A 30 MINUTI PER LA PRESENZA DI OSTACOLI SUI BINARI.
PER IL MOMENTO DA MARINA RICCOMI È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma