Traffico Roma del 26-03-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 07.50 EC

CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA

ARDEATINA E SULLA ESTERNA TRA TRIONFALE E PISANA

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO

IL CENTRO.

TRAFFICO IN FILA ANCHE SLLA TANGENZIALE TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE

VERSO SAN GIOVANNI.

PROBLEMI PER IL TRASPORTO PUBBLICO

RALLENTATO IL SERVIZIO FERROVIARIO FL1 ORTE FIUMICINO AEROPORTO PER GUASTO

TECNICO PRESSO STAZIONE NUOVO SALARIO

RALLENTAMENTI SULLA LINEA CONVENZIONALE ROMA-FIRENZE PER OGGETTI SUI

BINARI.

RALLENTATA ANCHE LA FL6 ROMA CIVITAVECCHIA PER GUASTO TECNICO FRA MACCARESE

E ROMA AURELIA VERSO ROMA

